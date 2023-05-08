Журналист из США выяснил конкретную причину увольнения Такера Карлсона
Журналист из США Хинкл: Карлсона уволили из Fox News за репортажи об Украине и Зеленском
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Телеведущего Такера Карлсона уволили из канала Fox News из-за репортажей об Украине и ее президенте Владимире Зеленском, написал на своей странице в Twitter американский журналист Джексон Хинкл.
Он рассказал, что "получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского".
Также Хинкл, аргументируя свое заявление, сослался на публикацию в британском Independent, в которой рассказывается, что владелец Fox News Руперт Мердок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с ее президентом перед увольнением телеведущего.
https://1prime.ru/media/20230508/840549134.html
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