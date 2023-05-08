МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Телеведущего Такера Карлсона уволили из канала Fox News из-за репортажей об Украине и ее президенте Владимире Зеленском, написал на своей странице в Twitter американский журналист Джексон Хинкл. Экс-ведущий Fox News Карлсон записал первое обращение после увольнения

Он рассказал, что "получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского".

Также Хинкл, аргументируя свое заявление, сослался на публикацию в британском Independent, в которой рассказывается, что владелец Fox News Руперт Мердок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с ее президентом перед увольнением телеведущего.