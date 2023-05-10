МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, анонсировал запуск своего шоу в Twitter. Карлсон готовится воевать с Fox News и сотрудничать с Маском, передают СМИ

"Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет", — сообщил он в своем видеообращении в этой же социальной сети.

Такер добавил, что вместе с телешоу он намерен запустить и "некоторые другие вещи", и отметил, что Twitter остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского.

Fox News сообщил 24 апреля, что Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.

Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.