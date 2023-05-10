МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, анонсировавшему запуск своего шоу в Twitter, те же равные условия, что и для остальных создателей контента, и заверил, что не подписывал с ним никаких соглашений. Карлсон готовится воевать с Fox News и сотрудничать с Маском, передают СМИ

"Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента", — написал Маск в Twitter.

Он также предупредил, что в отличие от телевизионного эфира, на онлайн-платформе Такер может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны пользователей, а введение в заблуждение приведет к последствиям в рамках правил Twitter.

Ранее Такер заявил, что он вскоре запускает в Twitter новую версию шоу, и отметил, что данная социальная сеть остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова.

Fox News сообщил 24 апреля, что Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил со ссылкой на источник, что Карлсона уволили из-за его позиции в отношении Украины и Владимира Зеленского.

Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.