МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ChatGPT пользуется наибольшей среди нейросетей популярностью у россиян, обошел по этому показателю генератор изображений Midjourney, заявили РИА Новости в Hi-Tech Mail.ru, проведя анализ собственной аудитории. В "Билайне" рассказали, как ИИ предсказывает проблемы на сетях

"Самым популярным у россиян оказался ChatGPT – им пользовались 11% аудитории Hi-Tech Mail.ru. Генератор изображений Midjourney менее востребован – его тестировали 2% респондентов. Оба инструмента попробовали 6% опрошенных", — выяснили специалисты. В то же время почти половина респондентов — 48% — не тестировали ChatGPT и Midjourney, и не хотят пробовать. Треть россиян, наоборот, готовы их протестировать, но пока этого не сделали. Остальные пользовались другими чат-ботами и сервисами для генерации изображений.

При этом половина опрошенных верят, что нейросети способны заменить человека, но только в решении рутинных задач, а еще четверть убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. При этом 23% скептически относятся к этой технологии и полагают, что такого не произойдет ни в одной сфере.

Как считают респонденты, больше всего нейросети могут пригодиться в промышленности и производстве (28%), медицине (27%), сервисном обслуживании (19%) и образовании и науке (12%). В меньшей степени они верят в потенциал нейросетей при создании произведений искусства (3%).

"Популярность нейросетей сейчас чем-то напоминает "Золотую лихорадку". Такое ощущение, что все бросились искать "подсказки" и способы их создания, чтобы извлечь из моделей все более и более волшебные применения. Очевиден огромный потенциал технологий, которые действительно могут стать помощниками в повседневном рутинном труде", — отметил вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин, слова которого приводятся в сообщении.

Исследование провели на сайте Hi-Tech Mail.ru с 12 по 17 мая 2023 года, в нем приняли участие 7500 читателей проекта.