МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рынок отечественной анимации вырастет до 38,8 миллиардов рублей к 2030 году, в целом, по темпам роста он опережает глобальный: за 2020-2022 годы российский рос в среднем на 15% в год, мировой — на 13%, сообщила пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга" со ссылкой на проведенное исследование. Собянин рассказал о продвижении мультипликации на зарубежные рынки

"Исследование показало, что в 2022 году было произведено более 9 тысяч минут нового оригинального контента, запущено 19 сериалов и вышло 13 полнометражных фильмов, рынок отечественной анимации по темпам роста опережает глобальный: за 2020-2022 годы российский рос в среднем на 15% в год, мировой — на 13%, в 2022 году объем рынка отечественной анимации составил 18,1 миллиардов рублей, а к 2030 году вырастет до 38,8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года по 2022 год количество анимационных студий увеличилось более чем на треть, а доходы 10 крупнейших студий в течение последних пяти лет составляют около 60% доходов всех анимационных организаций в стране, показывая среднегодовой темп роста 14%. В пресс-службе добавили, что анимация отечественного производства в 2022 году транслировалась в эфире 30 основных телеканалов вдвое дольше, чем в 2020-м: общее эфирное время выросло с 0,77 до 1,61 миллионов минут, а зарубежные мультфильмы, которые до 2021 года занимали больше половины экранного времени всей детской анимации, перестали быть основой анимационного телевещания.

"В период с 2018 по 2022 год рынок российской анимации рос благодаря мерам господдержки, развитию экспорта и увеличению числа анимационных студий. С 2018 года они суммарно получили более 4 миллиардов рублей в виде субсидий министерства культуры и Фонда кино, из которых более 3 миллиардов — на безвозвратной основе", — подчеркнули в пресс-службе.

В "Газпром-Медиа Холдинге" также отметили, что 2022 год стал рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер (13 релизов), а доля отечественной анимации в прокате впервые превысила половину и составила 53%, из них 30% пришлись на новые полнометражные фильмы, остальные релизы — спецпроекты (сборники сериалов) и перевыпуски.

Авторы исследования отмечают, что драйверами развития рынка анимации можно назвать необходимость замещения зарубежного контента, уход которого не вызвал снижения спроса аудитории на анимацию, а к будущим драйверам можно отнести распространение VoD-сервисов, рост объемов экспорта и развитие кадров, которому способствует расширение использования анимации за пределами медиаиндустрии.

"Уже на старте создания компании мы ориентировались на производство контента для разных целевых аудиторий, чтобы охватить максимальное количество зрителей. Большой портфель проектов также позволяет нам наращивать экспертизу, привлекать разноплановых специалистов и, конечно, открывать для российской аудитории новых героев", — сказала генеральный директор анимационной компании "ЯРКО" Альбина Мухаметзянова, ее слова приводятся в сообщении.