Медведев приветствовал использование западного пиратского контента
Медведев поприветствовал использование западного пиратского контента в условиях санкций
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поддерживает использование западного пиратского контента на фоне антироссийских санкций, заявил он в беседе с RT.
Политику задали вопрос о необходимости внесения изменений в российское законодательство для использования "пираток" в стране. Медведев ответил, уточнив, что речь идет о статьях, "покоящихся на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности". Зампред Совбеза не сказал, ожидаются ли корректировки законодательства.
"Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", — подчеркнул Медведев.
https://1prime.ru/media/20230523/840664550.html
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