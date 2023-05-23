МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поддерживает использование западного пиратского контента на фоне антироссийских санкций, заявил он в беседе с RT. Песков согласился с идеей Медведева о пиратских копиях западной продукции

Политику задали вопрос о необходимости внесения изменений в российское законодательство для использования "пираток" в стране. Медведев ответил, уточнив, что речь идет о статьях, "покоящихся на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности". Зампред Совбеза не сказал, ожидаются ли корректировки законодательства.

"Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно", — подчеркнул Медведев.