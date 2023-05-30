МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор попросили дать определение бранной лексики, пишут "Известия". Суд оштрафовал Google за отказ удалить ролики с пропагандой ЛГБТ

Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП). В нем отмечается, что в профильный комитет палаты поступают жалобы от бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений.

Представители СМИ сообщают, что контроль за использованием бранной лексики усилился, однако нормы, которые определяют отнесение слов к таковым, "настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования".

Из-за этого даже сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора, а если очищать материалы, идущие в эфир, от спорных выражений — например, художественные фильмы — то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав, приводит ТПП позицию вещателей.

Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий рассказал, что за последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса — преимущественно региональных телерадиокомпаний.

"За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики", — отметил он.

ТПП предложила Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила "безусловно бранную лексику", и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.