МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Число платных Telegram-каналов в России, созданных YouTube-блогерами, в первом квартале 2022 года выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это связано с отключением монетизации на YouTube и уходом многих рекламодателей, следует из исследования платформы Paywall, предоставляющей возможность монетизировать контент в Telegram, результаты которого есть у РИА Новости. Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

"В первом квартале 2023 года число платных Telegram-каналов, созданных YouTube-блогерами, выросло на 43% по сравнению с первым кварталом 2022 года…. Специалисты компании считают, что существует несколько объективных причин для возникновения такой ситуации на рынке…. Российские блогеры потеряли возможность заработка с помощью YouTube-каналов, поэтому они ищут новые способы монетизации контента, стремясь восстановить прежний уровень дохода", — говорится в сообщении.

YouTube выплачивает блогерам процент с показа рекламы в их видеороликах, однако в прошлом году площадка ограничила возможности выплат российским производителям контента, лишив их заработка. Помимо этого, многие зарубежные компании ушли с российского рынка, перестав размещать нативную рекламу в видеоконтенте российских блогеров.

Ютуберы создают закрытые Telegram-каналы с дополнительным контентом. Подписчиками проектов в Telegram являются в основном те же люди, которые подписаны на YouTube-каналы блогеров. Запуск платных Telegram-каналов позволяет блогерам получать дополнительный доход.

Отмечается, что количество подписчиков у такого канала зависит от популярности автора, формата ведения и содержания проекта. "По статистике Paywall, около 1-3% от аудитории блогера подписываются на его закрытый подписной проект. Например, если у блогера в YouTube 100 тысяч подписчиков, то платить за дополнительный уникальный контент могут от 1 000 человек. Но на количество подписчиков и заработок влияют также стоимость подписки и полезность контента", — добавили в компании.

По мнению директора по маркетингу Paywall Сергея Беганского, тенденция создания ютуберами закрытых каналов и комьюнити по подписке будет развиваться и далее, а этот способ монетизации контента станет в 2023 году одним из самых популярных в России.