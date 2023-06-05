Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал 57 миллионов. Третью строчку занял российский фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" со сборами в 54 миллиона.
Следующим в рейтинге идет мультфильм Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", собравший за выходные 41,1 миллион рублей. На пятом месте — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 40 миллионов.
https://1prime.ru/media/20230605/840755386.html
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