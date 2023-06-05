МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Россияне стали активнее пользоваться подпиской на онлайн-кинотеатры

На второй строчке мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал 57 миллионов. Третью строчку занял российский фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" со сборами в 54 миллиона.

Следующим в рейтинге идет мультфильм Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", собравший за выходные 41,1 миллион рублей. На пятом месте — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 40 миллионов.