МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Американский телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — канала Fox News. Такер Карлсон указал на вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года.

Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.

Первый выпуск шоу за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова.