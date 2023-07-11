Московский суд оштрафовал сервис Twitch на семь миллионов рублей
Московский суд оштрафовал сервис Twitch на семь миллионов рублей за фейки об СВО
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на семь миллионов рублей стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, сообщил корреспондент РИА Новости.
Суд постановил «признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей».
Позднее к этому штрафу добавился второй на три миллиона рублей. Оба штрафа составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента). Первый за неудалении трёх трансляций с недостоверной информацией о ходе СВО, второй — за видео об азартных играх и онлайн-казино.
Представитель компании в суд не явился.
Ранее компании уже назначались аналогичные штрафы на общую сумму 25 миллионов рублей и один — на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.
https://1prime.ru/media/20230711/841051439.html
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