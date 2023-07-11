МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на семь миллионов рублей стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, сообщил корреспондент РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть возможность блокировки Twitch

Суд постановил «признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей».

Позднее к этому штрафу добавился второй на три миллиона рублей. Оба штрафа составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента). Первый за неудалении трёх трансляций с недостоверной информацией о ходе СВО, второй — за видео об азартных играх и онлайн-казино.

Представитель компании в суд не явился.

Ранее компании уже назначались аналогичные штрафы на общую сумму 25 миллионов рублей и один — на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.