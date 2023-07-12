МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Трафик на видеохостинге YouTube в период с марта по июнь 2023 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такую же динамику продемонстрировал Rutube, рассказали РИА Новости в "Билайне", ссылаясь на данные блока своего операторского бизнеса. Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы

"Объём потребления YouTube в 2023 году за период март-июнь больше аналогичного периода в 2022 году на 20%. Рост трафика Rutube в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 20%", — сказали в компании.

При этом трафик VK не изменился: в марте 2022 года после блокировки сервисов Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) он вырос на 40-50% по сравнению с мартом 2021 года, а в 2023 году остался на прежнем уровне.

Согласно данным Mediascope за май 2023 года, YouTube располагается на третьем месте в РФ в рейтинге интернет-ресурсов по охвату аудитории: месячный охват составляет 93,3 миллиона человек, средний дневной охват в мае — 50,9 миллиона человек. Его обогнали "Яндекс" (месячный охват — 98,2 миллиона, средний дневной охват в мае — 65,3 миллиона) и Google (месячный охват — 95,7 миллиона, средний дневной охват в мае — 60,9 миллиона).

Rutube не попал в этот рейтинг. Однако в марте 2023 года представители компании рассказывали, что по итогам февраля месячная аудитория Rutube составила более 40,5 миллиона пользователей, что в 2,2 раза больше аудитории февраля прошлого года.

*Признана экстремистской организацией в РФ