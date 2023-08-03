МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Ростелеком" после ухода иностранных поставщиков контента из России, в том числе Meta*, видит перераспределение спроса на отечественные ресурсы, которые смогли полностью компенсировать спад трафика, говорится в отчете компании. "Ростелеком" запустил маркетплейс для малого и среднего бизнеса

"Произошедшее снижение потребления трафика из-за ухода иностранных поставщиков контента из России, в том числе Meta*, полностью компенсировалось за счет перераспределения спроса на отечественные ресурсы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество активных пользователей мобильного интернета в первом полугодии 2023 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост интернет-трафика в мобильных сетях составил 18%. Отмечается, что компания вошла в тройку лидеров мобильного сегмента на рынке сотовой связи.

"На фоне восстановления роста трафика компания продолжает управлять потреблением с целью обеспечения стабильной работы сети в новых экономических условиях", — отметили в компании.

Показатель оттока абонентов сократился на 1,1 п. п. год к году — до уровня в 13,7% в первом полугодии 2023 года. "Компания продолжает фокусироваться на качестве подключений и росте количества Core Live Subs (CLS), ключевых клиентов, которые являются наиболее активными пользователями передачи данных и приносят компании наибольшую прибыль", — добавили в "Ростелекоме".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская