МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость месячной подписки на онлайн-видеосервисы в России в июле росла четвертый месяц подряд и по итогам месяца достигла рекордных 350,35 рубля, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Росстат ведет данную статистику с января 2021 года: тогда средняя цена подписки на онлайн-кинотеатры составляла лишь 299 рублей, однако уже через два месяца превысила 300 рублей. При этом резкий рост стоимости произошел в январе прошлого года — сразу на 8,5%, до 329,29 рубля.

В июле же средняя цена месячной подписки на онлайн-видеосервисы в России увеличилась до 350,35 рубля с 348,14 рубля месяцем ранее. Ее стоимость растет уже четвертый месяц подряд.

Одновременно выросла в прошлом месяце и стоимость абонентской платы за доступ к интернету, хотя и всего на 82 копейки — до 605,35 рубля в месяц.