2023-08-11T06:13:32+03:00
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Подписки на онлайн-кинотеатры в России подорожали до 350 рублей в месяц
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Средняя стоимость месячной подписки на онлайн-видеосервисы в России в июле росла четвертый месяц подряд и по итогам месяца достигла рекордных 350,35 рубля, следует из анализа РИА... ПРАЙМ, 11.08.2023
медиа, бизнес, новости, онлайн-кинотеатр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость месячной подписки на онлайн-видеосервисы в России в июле росла четвертый месяц подряд и по итогам месяца достигла рекордных 350,35 рубля, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Росстат ведет данную статистику с января 2021 года: тогда средняя цена подписки на онлайн-кинотеатры составляла лишь 299 рублей, однако уже через два месяца превысила 300 рублей. При этом резкий рост стоимости произошел в январе прошлого года — сразу на 8,5%, до 329,29 рубля.
В июле же средняя цена месячной подписки на онлайн-видеосервисы в России увеличилась до 350,35 рубля с 348,14 рубля месяцем ранее. Ее стоимость растет уже четвертый месяц подряд.
Одновременно выросла в прошлом месяце и стоимость абонентской платы за доступ к интернету, хотя и всего на 82 копейки — до 605,35 рубля в месяц.