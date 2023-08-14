МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении в честь 10-летия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем платформа будет возглавлять инновации в соцсетях в целом. Xiaomi обвинили в блокировке установки Telegram

Telegram запустил функцию сторис 20 июля. Их публикация была доступна только подписчикам Telegram Premium.

"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Как добавил основатель мессенджера, в дальнейшем Telegram раскроет свой "истинный потенциал" и возглавит инновации в соцсетях. Он также отметил, что всего за десятилетие платформе удалось набрать более 800 миллионов активно пользователей исключительно за счет метода "сарафанного радио".