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Дуров пообещал сделать сторис в Telegram бесплатными для всех пользователей
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении в честь 10-летия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем платформа будет возглавлять... ПРАЙМ, 14.08.2023
медиа, бизнес, экономика, технологии, новости, россия, мессенджер telegram, сторис
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении в честь 10-летия мессенджера бесплатных сторис для всех пользователей, подчеркнув, что в будущем платформа будет возглавлять инновации в соцсетях в целом.
Telegram запустил функцию сторис 20 июля. Их публикация была доступна только подписчикам Telegram Premium.
"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Как добавил основатель мессенджера, в дальнейшем Telegram раскроет свой "истинный потенциал" и возглавит инновации в соцсетях. Он также отметил, что всего за десятилетие платформе удалось набрать более 800 миллионов активно пользователей исключительно за счет метода "сарафанного радио".