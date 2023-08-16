МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), причем, согласно его содержанию, он предназначался для публикации от имени самого главы Белого дома. Американцы пришли в бешенство от новой выходки Байдена

По соцсетям разошелся соответствующий скриншот, на это событие обратило издание Washington Examiner.

"Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я шел на пост президента, я обещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — указывалось в тексте, который был опубликован в аккаунте Жан-Пьер, а менее чем через полчаса удален.

Как отмечает журнал, скриншотами поста поделились другие пользователи соцсети X. "Некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена", — отмечается в статье.

При этом одновременно с публикацией вышел пост на странице Байдена, где говорится об инвестициях "в размере трех миллиардов долларов", предназначенных для американской ветроэнергетики.