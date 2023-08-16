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Пресс-секретарь Байдена опубликовала у себя пост от его имени
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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), причем, согласно его содержанию, он... ПРАЙМ, 16.08.2023
медиа, бизнес, новости, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), причем, согласно его содержанию, он предназначался для публикации от имени самого главы Белого дома.
По соцсетям разошелся соответствующий скриншот, на это событие обратило издание Washington Examiner.
"Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я шел на пост президента, я обещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — указывалось в тексте, который был опубликован в аккаунте Жан-Пьер, а менее чем через полчаса удален.
Как отмечает журнал, скриншотами поста поделились другие пользователи соцсети X. "Некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена", — отмечается в статье.
При этом одновременно с публикацией вышел пост на странице Байдена, где говорится об инвестициях "в размере трех миллиардов долларов", предназначенных для американской ветроэнергетики.