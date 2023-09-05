МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Walt Disney призвала клиентов Spectrum, кабельного сервиса Charter Communications, рассмотреть переход на вариант потокового вещания Hulu, пока медийные компании конфликтуют на почве дистрибуторской сделки. В Фонде кино высказались о пиратских показах зарубежных фильмов

В своем сообщении в понедельник Disney написала, что надеется на то, что сможет прийти к соглашению, чтобы восстановить доступ к ABC, ESPN и каналам, принадлежащим Disney, которые на сервисе Charter отключены с четверга.

В отсутствие сделки Disney предложила клиентам Spectrum подписаться на потоковой сервис Hulu + Live TV, который транслирует передачи ESPN, ABC, Disney+ и десятков других кабельных каналов. Disney владеет мажоритарной долей в Hulu.

"Несмотря на продолжающийся спор, у клиентов очень широкий выбор, например сервис Hulu + Live TV, позволяющий наслаждаться великолепной сеткой вещания, которой славится Disney Entertainment", — отметила компания в заявлении.

"Контракт не нужен, блок приема кабельного приема не нужен, очереди на подписку нет", — написала Disney в своем блоге.

Аналогичное сообщение она распространила в своих соцсетях.

Disney удалила свои каналы с сервиса Spectrum на прошлой неделе в середине трансляции матчей Открытого кубка США по теннису и других спортивных мероприятий, включая студенческий футбол, которые шли в прямом эфире.

Спор Charter и Disney отчасти связан с комиссией, которую Disney стремится получить за свою сетку вещания в то время, как зрительская аудитория кабельного платного телевидения сокращается, а потоковых сервисов растет.