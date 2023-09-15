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В "Билайне" сообщили об увеличении трафика на YouTube и VK
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Трафик на YouTube в первую неделю учебного года вырос на 10% по сравнению с последней летней неделей, трафик в VK вырос на 7% за этот же период, следует из данных блока по... ПРАЙМ, 15.09.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Трафик на YouTube в первую неделю учебного года вырос на 10% по сравнению с последней летней неделей, трафик в VK вырос на 7% за этот же период, следует из данных блока по операторскому бизнесу "Билайн", которые есть у РИА Новости.
"К началу сентября трафик YouTube вырос на 10% процентов по сравнению с предпоследней неделей августа. … Трафик VK к началу сентября вырос на 7% процентов по сравнению с предпоследней неделей августа", — сообщили в "Билайне".
При этом во вторую неделю сентября на YouTube сохранился небольшой рост по сравнению с первой неделей — 0,5%. В VK существенных изменений не зафиксировали. Это может быть связано с окончанием сезона отпусков — аналитики отмечают, что осень сопровождается увеличением интернет-трафика.
Аналогичное объяснение дал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: "Люди вернулись из опусков, но в первую очередь началась школа. Дети обменивались историями о том, что они делали, что смотрели, какие клевые видео видели. Поэтому есть всплеск потребления видеоинформации".
Далее рост трафика остановился, потому что пользователи перешли на "нормальный уровень потребления". Эксперт отметил, что в дальнейшем спада трафика на сервисе не ожидается.