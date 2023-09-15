МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Трафик на YouTube в первую неделю учебного года вырос на 10% по сравнению с последней летней неделей, трафик в VK вырос на 7% за этот же период, следует из данных блока по операторскому бизнесу "Билайн", которые есть у РИА Новости. VK объединил ключевые продукты и сервисы в две бизнес-группы

"К началу сентября трафик YouTube вырос на 10% процентов по сравнению с предпоследней неделей августа. … Трафик VK к началу сентября вырос на 7% процентов по сравнению с предпоследней неделей августа", — сообщили в "Билайне".

При этом во вторую неделю сентября на YouTube сохранился небольшой рост по сравнению с первой неделей — 0,5%. В VK существенных изменений не зафиксировали. Это может быть связано с окончанием сезона отпусков — аналитики отмечают, что осень сопровождается увеличением интернет-трафика.

Аналогичное объяснение дал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: "Люди вернулись из опусков, но в первую очередь началась школа. Дети обменивались историями о том, что они делали, что смотрели, какие клевые видео видели. Поэтому есть всплеск потребления видеоинформации".

Далее рост трафика остановился, потому что пользователи перешли на "нормальный уровень потребления". Эксперт отметил, что в дальнейшем спада трафика на сервисе не ожидается.