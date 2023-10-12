Вован и Лексус поговорили с Бушем, заимствовав известный диалог "Сила в правде"
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, заимствовав мотив из диалога главного героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова с американцем. Об этом они рассказали на своем шоу в эфире "Первого канала".
Пранкеры пообщались с Бушем-младшим от имени Владимира Зеленского, после чего "представили" ему самих себя в образе украинских военных летчиков, причем под собственными известными "позывными".
"Зеленский" рассказал Бушу, что пилоты сначала воевали "на информационном фронте", а потом их призвали в украинскую армию. "Они такие же пилоты, как и вы, и сбили много российских самолетов", — сказал собеседник, добавив, что он хотел их наградить, но они вместо этого захотели пообщаться с экс-президентом.
После этого "Зеленский" спросил разрешения у Буша подключить их и предложил ему поприветствовать "пилотов" фразой "Слава Вовану и Лексусу". Экс-президент согласился и действительно произнес эти слова. Кузнецов и Столяров появились на видеосвязи перед Бушем, не скрывая своих лиц, и "вступили" в беседу.
"Мы боремся за нашу независимость", — начал Лексус. "Что ж, я очень вами горжусь", — ответил Буш.
"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах", — продолжил Столяров. "Да нет, да, это верно", — согласился Буш. "Вот и брат говорит, что в деньгах. Я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил", — сказал Лексус.
"Вы думаете, я вас понимаю? Я не понимаю", — отреагировал экс-президент.
"Просто почувствуй это своим сердцем", — предложил Лексус. "Я чувствую, я чувствую ваш пыл", — заверил Буш.
"Потому что правды за тобой нет", — заявил Вован.
Далее Буш выразил уважением собеседникам за "сопротивление России" и предложил "продолжать бороться".
"Правда с вами и с Зеленским", — сказал экс-президент, добавив, что Зеленский "как Уинстон Черчилль". "Да, он велик, он как Моника Левински", — ответил Вован, на что Буш расхохотался.
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