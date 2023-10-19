МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Создатель игр World of Tanks и World of Worships объявил о сборе средств среди игроков на помощь Украине до 1 ноября, говорится в сообщении на сайте компании Wargaming. Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине, сообщили СМИ

В шести играх компании появились наборы с контентом с украинской тематикой, деньги от продажи каждого набора будут пожертвованы на приобретение машин скорой помощи для Киева. Как отметили в компании, за полтора года Wargaming собрала для населения Украины один миллион долларов — на медицинскую помощь и оборудование.

В российской компании Lesta Game, которая приобрела бизнес ушедшей компании, заявила, что их проекты вне политики, и рекомендовала пользователям быть внимательными при совершении покупок в рамках игр и не совершать действий, которые могут нарушить законодательство России и Белоруссии.

Летом 2022 года студия Wargaming продала российский и белорусский бизнес российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, в настоящее время игровой бизнес компании передан российской компании Lesta Studio.