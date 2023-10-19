ПЕРМЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме, Минфин должен проработать этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин. Создатель World of Tanks объявил сбор средств для Украины

Глава государства в четверг, 19 октября, принял участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Отчисления от лотерей, конечно, должны быть в общем объеме. Давайте это в проекте решений сегодня учтем", — сказал президент.