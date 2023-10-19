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Путин заявил о необходимости отчислений от лотерей на спорт в полном объеме
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Отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме, Минфин должен проработать этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг, 19... ПРАЙМ, 19.10.2023
право, медиа, общество , бизнес, экономика, новости, россия, лотерея, спорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕРМЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме, Минфин должен проработать этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 19 октября, принял участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
"Отчисления от лотерей, конечно, должны быть в общем объеме. Давайте это в проекте решений сегодня учтем", — сказал президент.