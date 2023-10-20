МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новая претензия Федеральная антимонопольная служба России выдвинула новую претензию к "Почта банку", но уже относительно другой рекламы о кредите, предыдущее предписание банк исполнил и убрал рекламную информацию, сообщили в пресс-службе кредитной организации. ФАС снова оштрафовала "Почта банк" из-за ненадлежащей рекламы

"Новая претензия ФАС касается совершенно другой наружной рекламной конструкции: она имеет иное содержание и формат и размещена по другому адресу. В данном рекламном макете соблюдены все требования законодательства о рекламе и указаны все существенные финансовые условия доступным для восприятия шрифтом", — говорится в сообщении банка.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что "Почта банк" снова оштрафован, на этот раз за продолжение демонстрации рекламы кредита, где пониженная ставка указана крупным шрифтом, но условия ее получения — мелким, хотя банк отчитался о выполнении соответствующего предписания.

Там же добавляется, что предыдущее предписание ФАС, полученное "Почта банком" в августе текущего года, было выдано в отношении наружной рекламной конструкции в виде роллерного дисплея, в котором рекламные ролики находятся в ротации.

"Реклама банка содержала все необходимые требования и условия, однако основная претензия заключалась в коротком времени демонстрации ролика, что вызвано ограничениями самой рекламной конструкции. "Почта банк" выполнил предписание ФАС в установленные сроки и в полном объеме: реклама была убрана и заменена другой, не содержащей финансовых условий. В настоящее время банк не использует данный формат рекламы", — добавили в кредитной организации.

Ранее в октябре служба сообщала, что оштрафовала "Почта банк" на 500 тысяч рублей после жалобы гражданина на рекламу о кредите. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумме, сроке, условии о заключении договора страхования и прочем), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.