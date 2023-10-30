2023-10-30T18:37:27+03:00
2023-10-30T18:37:27+03:00
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В Дагестане решили перенести международный цифровой форум
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Международный цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, все же решено перенести на две недели, сообщили в министерстве цифрового развития республики... ПРАЙМ, 30.10.2023
медиа, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, дагестан, международный цифровой форум
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАХАЧКАЛА, 30 окт — ПРАЙМ. Международный цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, все же решено перенести на две недели, сообщили в министерстве цифрового развития республики.
"Каспийский цифровой форум переносится на 16-17 ноября 2023 года", — сказали в пресс-службе министерства.
Ожидается, что участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума — разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север-Юг".
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.