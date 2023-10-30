МАХАЧКАЛА, 30 окт — ПРАЙМ. Международный цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, все же решено перенести на две недели, сообщили в министерстве цифрового развития республики. Захарова раскрыла причины беспорядков в Дагестане

"Каспийский цифровой форум переносится на 16-17 ноября 2023 года", — сказали в пресс-службе министерства.

Ожидается, что участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума — разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север-Юг".

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.

В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.