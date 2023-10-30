2023-10-30T19:09:04+03:00
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Канада запретила антивирус Касперского и WeChat на служебных гаджетах
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Канада запретила правительственным чиновникам использовать антивирус Касперского и мессенджер WeChat на служебных мобильных устройствах, сообщила министр финансов Анита Ананд. "С... ПРАЙМ, 30.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. Канада запретила правительственным чиновникам использовать антивирус Касперского и мессенджер WeChat на служебных мобильных устройствах, сообщила министр финансов Анита Ананд.
"С 30 октября 2023 года приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с мобильных устройств, выдаваемых правительством. Пользователи этих устройств не будут иметь возможность скачивать эти приложения в будущем", — сказано в ее заявлении.
Ананд объяснила, что, с точки зрения канадских властей, использование китайского мессенджера и российского антивируса сопряжено с "неприемлемым уровнем риска", при этом власти не обладают свидетельствами того, что правительственная информация была "скомпрометирована".