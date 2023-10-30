ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. Канада запретила правительственным чиновникам использовать антивирус Касперского и мессенджер WeChat на служебных мобильных устройствах, сообщила министр финансов Анита Ананд. Канадский доллар достиг семимесячного минимума после решения Банка Канады

"С 30 октября 2023 года приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с мобильных устройств, выдаваемых правительством. Пользователи этих устройств не будут иметь возможность скачивать эти приложения в будущем", — сказано в ее заявлении.

Ананд объяснила, что, с точки зрения канадских властей, использование китайского мессенджера и российского антивируса сопряжено с "неприемлемым уровнем риска", при этом власти не обладают свидетельствами того, что правительственная информация была "скомпрометирована".