МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Соцсеть VK сравнялась в России по популярности с YouTube — как выяснили аналитики Tele2, доля аудитории в каждом из сервисов составляет 15%, результаты исследования есть у РИА Новости. VK покажет балеты "Жизель" и "Медный всадник" в прямом эфире

"Анализ больших данных позволил выявить, что по итогам 9 месяцев 2023 года соцсеть VK сравнялась по популярности с YouTube – теперь они занимают по 15%. Одним из самых быстрорастущих сервисов стал "VK Видео" – его аудитория выросла на 19,8% по сравнению с мартом 2022 года", – говорится в исследовании.

Аудитория "Одноклассников" среди абонентов оператора равна аудитории Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России, принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская) – по 14%. Telegram и TikTok занимают доли по 13%, а Twitter занимает 6% от всей аудитории. Оставшуюся часть делят Instagram* (признана экстремистской и запрещена в России) – 5%, Rutube (3%), Twitch и Discord (по 1%).

Аналитики отметили, что за год, ожидаемо, больше всего аудитории потеряли социальные сети, которые признали запрещенными в России. Аудитория Instagram* сократилась вдвое (-51,1%), Twitter – на 19,4%. При этом Facebook* потерял всего 3,1% от аудитории. Аудитория TikTok, ограничившего возможности публиковать новое видео для россиян, за год выросла на 1,6%.

"Отключение монетизации для блогеров из России на YouTube и блокировка зарубежных сервисов привели к миграции на другие площадки. На первом месте по приросту аудитории – Rutube: площадке удалось нарастить число пользователей на 53,7%, тем не менее по количеству пользователей она пока занимает долю 3%. На втором месте по приросту аудитории Twitch – плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 года", – говорится в исследовании.

Для VK запуск сервиса "VK Видео" стал драйвером роста в 2023 году. Рост количества пользователей сервиса составил 19,8%, в то время как аудитория основного приложения VK выросла на 9,1%.

*Признана экстремистской и запрещена в России