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"Газпром-Медиа Холдинг" приобрел долю агентства "Инсайт Люди"
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"Газпром-Медиа Холдинг" приобрел долю в размере 51% уставного капитала блогерского агентства ООО "Инсайт Люди", сообщает холдинг. "Сделка с крупнейшим в России блогерским... ПРАЙМ, 16.11.2023
медиа, бизнес, новости, россия, "газпром-медиа холдинг", блогеры
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" приобрел долю в размере 51% уставного капитала блогерского агентства ООО "Инсайт Люди", сообщает холдинг.
"Сделка с крупнейшим в России блогерским агентством позволит получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова, "Инсайт Люди" давно является стратегическим бизнес-партнером для наших платформ RUTUBE и Yappy и развлекательных телеканалов.
"Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения. Блогосфера уже прочно закрепила за собой роль современных СМИ, и синергия наших ресурсов только укрепит лидерство холдинга во всех медиасегментах", — сказал Жаров, слова которого приводятся в релизе.