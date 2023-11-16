МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" приобрел долю в размере 51% уставного капитала блогерского агентства ООО "Инсайт Люди", сообщает холдинг.

"Сделка с крупнейшим в России блогерским агентством позволит получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова, "Инсайт Люди" давно является стратегическим бизнес-партнером для наших платформ RUTUBE и Yappy и развлекательных телеканалов.

"Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения. Блогосфера уже прочно закрепила за собой роль современных СМИ, и синергия наших ресурсов только укрепит лидерство холдинга во всех медиасегментах", — сказал Жаров, слова которого приводятся в релизе.