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Оливер Стоун раскрыл, что США хотят от России
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Соединенные Штаты хотят захватить контроль над Россией и ее ресурсами, заявил в интервью порталу Movieweb американский режиссер Оливер Стоун. По его словам, американцы не хотят,... ПРАЙМ, 21.11.2023
медиа, бизнес, новости, сша, россия, оливер стоун
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят захватить контроль над Россией и ее ресурсами, заявил в интервью порталу Movieweb американский режиссер Оливер Стоун.
По его словам, американцы не хотят, чтобы "Россия снова встала на ноги".
"Мы не хотим, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России", — отметил режиссер.
Он добавил, что цель Вашингтона — подчинить Россию и присвоить ее богатства.
"Мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы мы могли прийти на Евразийский континент, который богат, богат, богат, и Россия тоже имеет неисчислимые природные ресурсы", — подчеркнул Стоун.