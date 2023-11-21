МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят захватить контроль над Россией и ее ресурсами, заявил в интервью порталу Movieweb американский режиссер Оливер Стоун. В США раскрыли исход конфликта на Украине

По его словам, американцы не хотят, чтобы "Россия снова встала на ноги".

"Мы не хотим, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России", — отметил режиссер.

Он добавил, что цель Вашингтона — подчинить Россию и присвоить ее богатства.

"Мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы мы могли прийти на Евразийский континент, который богат, богат, богат, и Россия тоже имеет неисчислимые природные ресурсы", — подчеркнул Стоун.