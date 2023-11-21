БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский парламент принес извинения за опубликованный пост в социальной сети X, где на мировой карте был изображен Крым в составе России. В Крыму сравнили русофобию Запада с нацизмом

Ранее во вторник Европарламент опубликовал карту, посвященную международной торговле, где Крым был отмечен как территория Российской Федерации. Пост вызвал негодование, преимущественно у украинских подписчиков, после чего был удален.

"Благодарим всех, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности и работаем над ее корректировкой. Обновленная версия появится позднее", — написали в ЕП.

Позднее ЕП опубликовал отредактированную карту, но поддержки у читателей не получила.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после событий на Украине в том же году. Украина по-прежнему считает Крым частью своей территории, но временно оккупированной, многие страны Запада поддерживают эту позицию.