2023-11-21T21:08:15+03:00
2023-11-21T21:08:15+03:00
2023-11-21T21:08:15+03:00
2023
https://1prime.ru/media/20231121/842330496.html
В Европарламенте извинились за пост в Х с российским Крымом
Медиа
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский парламент принес извинения за опубликованный пост в социальной сети X, где на мировой карте был изображен Крым в составе России. Ранее во вторник Европарламент... ПРАЙМ, 21.11.2023
медиа, бизнес, новости, мир, европа, россия, крым
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257261.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257261.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257260.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257260.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257248.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/72/841257248.jpg
https://1prime.ru/global/20231120/842309978.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский парламент принес извинения за опубликованный пост в социальной сети X, где на мировой карте был изображен Крым в составе России.
Ранее во вторник Европарламент опубликовал карту, посвященную международной торговле, где Крым был отмечен как территория Российской Федерации. Пост вызвал негодование, преимущественно у украинских подписчиков, после чего был удален.
"Благодарим всех, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности и работаем над ее корректировкой. Обновленная версия появится позднее", — написали в ЕП.
Позднее ЕП опубликовал отредактированную карту, но поддержки у читателей не получила.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после событий на Украине в том же году. Украина по-прежнему считает Крым частью своей территории, но временно оккупированной, многие страны Запада поддерживают эту позицию.