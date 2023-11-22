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Российская актриса Полина Меньших погибла в Донбассе при обстреле
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В Донбассе 19 ноября во время выступления погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети "ВКонтакте". "С... ПРАЙМ, 22.11.2023
медиа, бизнес, новости, днр, сво, театр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Донбассе 19 ноября во время выступления погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети "ВКонтакте".
"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего Испытания" ("Леге Артис") погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — говорится в сообщении.
Там добавили, что концерт "Последнего Испытания", который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти.
Как пишет "Российская газета", актрисе было 40 лет. Она была руководителем театра "НЕЖЕНь", хореографом, режиссером и драматургом.
Издание уточняет, что Меньших приехала с концертом в Старобешево в ДНР к российскими военным на День ракетных войск и артиллерии. По словам очевидцев, одной ракетой "разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену".