МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Донбассе 19 ноября во время выступления погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети "ВКонтакте".

"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего Испытания" ("Леге Артис") погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — говорится в сообщении.

Там добавили, что концерт "Последнего Испытания", который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти.

Как пишет "Российская газета", актрисе было 40 лет. Она была руководителем театра "НЕЖЕНь", хореографом, режиссером и драматургом.

Издание уточняет, что Меньших приехала с концертом в Старобешево в ДНР к российскими военным на День ракетных войск и артиллерии. По словам очевидцев, одной ракетой "разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену".