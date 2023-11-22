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"ВКонтакте" полностью восстановила работу всех сервисов
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Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу всех сервисы, сообщили в пресс-службе компании. "Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям... ПРАЙМ, 22.11.2023
медиа, бизнес, новости, россия, вконтакте, социальная сеть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу всех сервисы, сообщили в пресс-службе компании.
"Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", — говорится в сообщении.
Ранее в среду пользователи фиксировали сбои в работе соцсети. Жалобы на сбои в России поступали с 15.00. На сайте было написано, что страница временно недоступна, а приложение выдавало ошибку загрузки. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.