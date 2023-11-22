МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу всех сервисы, сообщили в пресс-службе компании.

"Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее в среду пользователи фиксировали сбои в работе соцсети. Жалобы на сбои в России поступали с 15.00. На сайте было написано, что страница временно недоступна, а приложение выдавало ошибку загрузки. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.