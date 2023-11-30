МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о трансляции выступлений СМИД ОБСЕ. Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Харламовым

Захарова, комментируя выпад Бербок о том, что Сергей Лавров появляется на заседаниях только для выступления, напомнила, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн и доступны из любой точки мира, в то время как выступить на Совете можно лишь находясь в зале.

"Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы", — сыронизировала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что год назад Бербок не волновало отсутствие Лаврова в зале, когда польское председательство вовсе не направило российской делегации приглашение.