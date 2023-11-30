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"Жаль, раньше не сказала". Захарова ответила на высказывание Бербок на ОБСЕ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о трансляции выступлений СМИД ОБСЕ. Захарова, комментируя... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о трансляции выступлений СМИД ОБСЕ.
Захарова, комментируя выпад Бербок о том, что Сергей Лавров появляется на заседаниях только для выступления, напомнила, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн и доступны из любой точки мира, в то время как выступить на Совете можно лишь находясь в зале.
"Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы", — сыронизировала Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что год назад Бербок не волновало отсутствие Лаврова в зале, когда польское председательство вовсе не направило российской делегации приглашение.