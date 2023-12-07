МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. На форуме ВТБ "Россия зовет!" присутствуют около 300 представителей из 20 стран мира, заявил глава банка Андрей Костин. Путин заявил о вечном недовольстве компаний и финсектора друг другом

"Сегодня в зале находятся 295 представителей из 20 государств мира, прежде всего Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, центральной Азии, Африки", — сказал он.

Костин отметил, что главные задачи форума остаются неизменными, в первую очередь это привлечение в отечественную экономику зарубежных инвестиций, доведение до международного инвестиционного сообщества максимально полной информации о возможностях ведения бизнеса в России, работе Центрального Банка, региональных властей по совершенствованию делового инвестиционного климата.

Костин заявил, что возврата России и ее экономики к прежней системе не будет. По его словам, "моноцентричная модель глобализации сломалась, находится в серьезном кризисе", и сегодня планета проживает глубочайшую трансформацию.

"Значительная часть мирового большинства, представители которого присутствуют в нашем зале, имеет запрос на создание более справедливого многополярного устройства глобализации нового типа", — добавил он.

"Мы с пониманием к этому относимся. В любом случае, рубикон перейден, теперь только вперед", — заключил Костин. При этом банкир отметил, что на форум "приехали не все, кто хотел".

Форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.