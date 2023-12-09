МОСКВА 9 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала просьбу Елены Зеленской к Западу продолжать помогать Украине. Медведев предложил свой вариант финала "Слуги народа" с Зеленским

"А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Елена Зеленская в обращении к западным партнерам Украины заявила, что проблемы с поставками помощи Украине являются "смертельной опасностью" для Киева. Она подчеркнула, что усталость мира от Украины приведет к смерти жителей страны. Она добавила, что ей больно видеть признаки возможного угасания желания помочь Киеву.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.