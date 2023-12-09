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Захарова прокомментировала просьбу супруги Зеленского к Западу
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала просьбу Елены Зеленской к Западу продолжать помогать Украине. "А то брендовые бутики в преддверии... ПРАЙМ, 09.12.2023
медиа, бизнес, новости, в мире, мир, украина, россия, мария захарова, елена зеленская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА 9 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала просьбу Елены Зеленской к Западу продолжать помогать Украине.
"А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины", — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Елена Зеленская в обращении к западным партнерам Украины заявила, что проблемы с поставками помощи Украине являются "смертельной опасностью" для Киева. Она подчеркнула, что усталость мира от Украины приведет к смерти жителей страны. Она добавила, что ей больно видеть признаки возможного угасания желания помочь Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.