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https://1prime.ru/media/20231222/842648551.html
СМИ нашли доказательства преступлений Шольца
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Опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков ФРГ M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария стали доказательством фактов коррупции канцлера Германии Олафа... ПРАЙМ, 22.12.2023
медиа, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, фрг, германия, олаф шольц, коррупция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков ФРГ M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария стали доказательством фактов коррупции канцлера Германии Олафа Шольца, пишет газета Financial Times.
"Прокуроры отметили, что 81-летний банкир сделал пожертвование в размере 13 тысяч евро партии Шольца во время его лоббистской кампании. Спустя несколько недель в конце 2016 года налоговая служба Гамбурга внезапно отклонила иск на сумму 47 миллионов евро", — отмечается в материале.
Опубликованные дневники и содержащиеся в них сведения противоречат заявлениям самого Шольца, который отрицает факты встреч, упоминаемых в разбирательстве против банка.
В августе были опубликованы письма, компрометирующие Олафа Шольца, в которых содержались сведения о скандале с банком M. M. Warburg & Co.