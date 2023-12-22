МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков ФРГ M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария стали доказательством фактов коррупции канцлера Германии Олафа Шольца, пишет газета Financial Times. Зеленский резко высказался о доверии к обещаниям Олафа Шольца

"Прокуроры отметили, что 81-летний банкир сделал пожертвование в размере 13 тысяч евро партии Шольца во время его лоббистской кампании. Спустя несколько недель в конце 2016 года налоговая служба Гамбурга внезапно отклонила иск на сумму 47 миллионов евро", — отмечается в материале.

Опубликованные дневники и содержащиеся в них сведения противоречат заявлениям самого Шольца, который отрицает факты встреч, упоминаемых в разбирательстве против банка.

В августе были опубликованы письма, компрометирующие Олафа Шольца, в которых содержались сведения о скандале с банком M. M. Warburg & Co.