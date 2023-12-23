МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В США заметили важную деталь в выступлении Путина на пресс-конференции

"Недружественных не будет (поздравлять — прим.ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что встреч с кабмином до конца года не планируется, так как она "фактически была, когда были нацпроекты".