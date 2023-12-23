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Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом
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Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Недружественных... ПРАЙМ, 23.12.2023
медиа, общество , бизнес, новости, россия, путин, недружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Недружественных не будет (поздравлять — прим.ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что встреч с кабмином до конца года не планируется, так как она "фактически была, когда были нацпроекты".