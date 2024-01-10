МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин стал чаще читать новости в 2023 году, большинство из них объясняют возросший интерес переживаниями за мировые события и стремлением не пропустить ничего важного, выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co. Данные исследования есть у РИА Новости. SuperJob выяснил, что чувствуют россияне, выходя на работу после праздников

"Четверть опрошенных (26%) заявили, что в 2023 стали читать новости значительно чаще, и всего 5% – реже по сравнению с прошлым годом. Остальные (69%) не заметили изменений в своем медиапотреблении. Основными причинами возросшего интереса к новостям в 2023 году стали личные переживания за мировые события – 40% (в 2022 обеспокоенность ими была выше – 52%) и стремление не пропустить ничего жизненно важного (36%). 14% читателей заявили, что дело в привычке, и 10% – в планировании собственного будущего", — говорится в исследовании.

Среди тех, кто стал меньше читать новости в прошедшем году, около половины (46%) отмечают потерю интереса к информационной повестке. Треть респондентов начали заботится о своем психологическом состоянии, еще 15% захотели просто отвлечься, а 12% не находили времени на новости.

Больше всего в 2023 году россиян по-прежнему интересовали политические темы, но интерес к ним снизился: в прошедшем году такие новости читали только 25% респондентов против 64% в 2022 году. Происшествиями россияне интересовались так же активно, как и экономикой, бизнесом, финансами — эти темы набрали по 13% голосов.

Респонденты также следили за новостями своего города (11%). По 6% ответивших интересовались наукой и цифровыми технологиями, автомобильными новинками, спортивными событиями, экологией и здоровым образом жизни, а также геймингом. Остальные темы суммарно набрали 8%.

"Наиболее важным критерием доверия к источнику информации почти для трети (31%) пользователей является личное отношение к медиа. Однако многие выбирают для чтения сайты СМИ, исходя из репутации бренда (13%) и известности журналистов (7%). Не имеют особых предпочтений и/или пользуются новостными агрегаторами 49% опрошенных", — отметили исследователи.

Каждый второй пользователь читает онлайн-медиа через телефон. Компьютеры и ноутбуки на втором месте по популярности — они уступили лидеру лишь несколько процентов. Только 5% респондентов читают новости с планшетов. Каждый пятый респондент проверяет новостную повестку строго утром, в обед и вечером, и примерно столько же всегда держат открытыми сайты СМИ. Треть пользователей посещают онлайн-медиа один-два раза в день вне зависимости от времени суток, а 12% мониторят сайты ежечасно.