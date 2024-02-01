МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Билеты в российские кинотеатры подорожали до рекордного уровня времен пандемии, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В России заявили о пятикратном увеличении киносборов

Ценовой рекорд был установлен в прокатную неделю с 4 по 10 января 2024 года, средняя стоимость билета в кино достигла 383,3 рубля. Отмечается, что в следующую неделю (18-24 января) стоимость упала до 345,3 рубля, но к концу месяца стоимость снова выросла до 358,5 рубля.

Повышение цен на киносеансы связывают с уходом крупнейших западных киностудий и последовавшим за ним дефицитом прокатного материала. Из-за отсутствия привычного количества кинопремьер крупнейшие сети потерпели убытки в несколько миллиардов рублей.

Например, чистый убыток АО "Синема Парк" (в сети на тот момент 65 кинотеатров) в 2022-м составил 1,8 миллиарда рублей против 861,8 миллиона рублей чистой прибыли в 2021 году. Аналогичный показатель ООО "Каро Фильм Менеджмент" (владелец большинства кинотеатров сети "Каро") составил 1,3 миллиарда рублей против 9,4 миллиона рублей годом ранее.

Весной 2022 года кинотеатры сохранили допандемийные цены на сеансы, а отсутствующие голливудские киноленты заменили на премьеры Южной Кореи, стран Латинской Америки, Индии, а также классику зарубежного и советского кинематографа.