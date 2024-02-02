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Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей
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Отечественный мультфильм впервые собрал в прокате более миллиарда рублей, речь идет о картине "Три богатыря и Пуп земли", рассказали в пресс-службе компании "Вольга". Согласно... ПРАЙМ, 02.02.2024
медиа, бизнес, новости, мультфильм "три богатыря и пуп земли", киносборы, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Отечественный мультфильм впервые собрал в прокате более миллиарда рублей, речь идет о картине "Три богатыря и Пуп земли", рассказали в пресс-службе компании "Вольга".
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино "богатыри" собрали 1 000 811 820 рублей. Как отметили в "Вольге", российский мультфильм собрал сумму, превышающую миллиард рублей, впервые в истории отечественного кинопроката.
"Конечно, приятно, что "Богатыри" демонстрируют в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница", — прокомментировал рекорд продюсер Сергей Сельянов.
"Три богатыря" — российская приключенческая комедийная франшиза. Мультфильмы повествуют о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. На данный момент в франшизу входят 12 картин. Последняя, "Три богатыря и Пуп Земли" вышла в прокат 28 декабря 2023 года.