МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" в России за первые две недели показов превысили миллиард рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Фильм "Мастер и Маргарита", снятый по мотивам романа Михаила Булгакова, вышел на экраны 25 января.

"Общие сборы — 1 005 196 042 рубля", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.

Отмечается, что в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей. Ранее сборов свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года достиг ряд российских картин, таких как "Холоп 2", "Бременские музыканты" и "Три богатыря и Пуп земли".

"Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина, который создавался порядка пяти лет. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.