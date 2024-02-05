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Фильм "Мастер и Маргарита" собрал более миллиарда рублей
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Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" в России за первые две недели показов превысили миллиард рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)... ПРАЙМ, 05.02.2024
медиа, финансы, бизнес, новости, россия, кино, сбор
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" в России за первые две недели показов превысили миллиард рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм "Мастер и Маргарита", снятый по мотивам романа Михаила Булгакова, вышел на экраны 25 января.
"Общие сборы — 1 005 196 042 рубля", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
Отмечается, что в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей. Ранее сборов свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года достиг ряд российских картин, таких как "Холоп 2", "Бременские музыканты" и "Три богатыря и Пуп земли".
"Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина, который создавался порядка пяти лет. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.