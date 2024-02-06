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Такер Карлсон обвинил СМИ в США в пропаганде в самой отвратительной форме
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Интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме, заявил журналист Такер Карлсон в своем... ПРАЙМ, 06.02.2024
медиа, бизнес, новости, такер карлсон, владимир зеленский, пропаганда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме, заявил журналист Такер Карлсон в своем видеообращении, размещенном в соцсети Х.
"Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее", — сказал он.
Карлсон раскритиковал работы СМИ, назвав их не журналистикой, а государственной пропагандой в "ее самой отвратительной форме, которая убивает людей".
Кроме того, добавил журналист, Владимир Зеленский получил от него предложение дать интервью, однако пока не ответил.
В данный момент Такер Карлсон находится в Москве. Он обещал в скором времени взять интервью у президента России Владимира Путина.