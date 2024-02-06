ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме, заявил журналист Такер Карлсон в своем видеообращении, размещенном в соцсети Х. Нарышкин отметил опыт России в борьбе с украинской пропагандой

"Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее", — сказал он.

Карлсон раскритиковал работы СМИ, назвав их не журналистикой, а государственной пропагандой в "ее самой отвратительной форме, которая убивает людей".

Кроме того, добавил журналист, Владимир Зеленский получил от него предложение дать интервью, однако пока не ответил.

В данный момент Такер Карлсон находится в Москве. Он обещал в скором времени взять интервью у президента России Владимира Путина.