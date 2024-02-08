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Карлсон назвал дату и время публикации интервью с Путиным
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. "Такер Карлсон интервьюирует... ПРАЙМ, 08.02.2024
медиа, бизнес, новости, такер карлсон, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.
"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени" — говорится в публикации журналиста в соцсети. Указанное время соответствует двум часам ночи по Москве девятого февраля.
Во вторник Карлсон выложил в соцсети Х видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, где заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он планировал это сделать из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Белый дом, как сообщил Карлсон, два раза пытался сорвать интервью. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер это заявление опровергла.
Спустя час после публикации количество просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 92 миллиона.
Факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.