МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Такер Карлсон совершил одно из самых запоминающихся журналистских достижений в современной истории, взяв интервью у президента России Владимира Путина, и это станет ударом по русофобии в США, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье на сайте Scottritterextra. "Это немыслимо!" Во Франции возмутились санкциям ЕС против Карлсона

Риттер отметил, что американский народ заражен опасным видом русофобии, привитым ему политической и экономической элитой, которая построила модель, основанную на потребности во враге.

Он подчеркнул, что безудержная русофобия угрожает американской безопасности, создавая ложное чувство опасности, вокруг которого формулируется и реализуется политика, которая может привести к военной конфронтации с Россией — и ядерной войне.

"Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Это противоядие нетрудно приобрести: оно состоит из основанной на фактах истины, основанной на реалистичном понимании мира, в котором мы живем, включая суверенную Россию", — указал разведчик.

По его словам, традиционные векторы распространения информации в Америке — так называемые мейнстримные СМИ — уже давно коррумпированы теми самыми политическими и экономическими элитами, которые изначально пропагандируют русофобию.

При этом, указал Риттер, фактическое содержание интервью не имеет значения — сам факт того, что это интервью состоялось, взорвал информационный мир. "Объем поддержки, которую получил Такер Карлсон, впечатляет — это ясное свидетельство силы альтернативных СМИ. Но самое главное — это крайняя язвительность, которую идея этого интервью вызвала в рядах политической и медиа-элиты в Соединенных Штатах и Европе", — добавил он.

"Американские элиты сошли с ума. Их высокомерие в предположении, что они представляют собой своего рода морально-этическую полицию, наделенную внеконституционными полномочиями, предназначенными для наказания свободы слова, когда ее содержание больше не соответствует официальной версии, сочетается только с их коллективным незнанием Конституции, когда она возникает, применительно к свободе слова", — считает Риттер.

По мнению разведчика, недоброжелатели опасаются интервью Карлсона с Путиным, потому что благодаря нему идеи, повествования и факты, которые проигнорированы или подавлены политической и медиа-элитой, будут изложены в нефильтрованной форме, чтобы американская общественность могла считать их свободными от влияния те, кто стремится манипулировать населением.

"Интервью Такера Карлсона с президентом Путиным представляет собой величайшую угрозу для сторонников русофобии в новейшей истории", — подчеркнул Риттер.

Он выразил убеждение, что Карлсон делает то, что, по его мнению, лучше для Америки.

"Я надеюсь, что большинство американцев разделят эту веру и что благодаря этому интервью Америка окажется на пути, где мирное сосуществование с Россией является предпочтительным результатом", — заключил Риттер.

Ранее Карлсон анонсировал публикацию интервью с Путиным на 18.00 по вашингтонскому времени восьмого февраля (2:00 по Москве девятого февраля).