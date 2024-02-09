МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон во время своей поездки в Москву встречался с бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом и бывшей чиновницей Тарой Рид, которые сейчас живут в России, пишет издание Semafor со ссылкой на источники. Сийярто прокомментировал интервью Карлсона с Путиным

Как уточняется, Карлсон на протяжении нескольких часов встречался со Сноуденом. "Хотя бывший информатор АНБ регулярно появлялся в прессе в течение многих лет после того, как бежал в Россию, в последние годы он в значительной степени отказался от публичных выступлений, ссылаясь на желание обеспечить большую приватность своей семье", — отмечается в публикации.

По данным издания, беседа со Сноуденом не предназначалось для видеопрограммы Карлсона. Вместе с тем он записал интервью с Тарой Рид, которая спустя десятилетия, в 2020 году, обвинила действующего президента США Джо Байдена, а тогда сенатора, помощницей при котором состояла, в сексуальных домогательствах. Сам он это обвинение отвергает. Сейчас Рид переехала в Россию, уточняется в статье.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где в конечном итоге получил убежище и гражданство.

Основной целью визита Карлсона в Москву было интервью с президентом России Владимиром Путиным.