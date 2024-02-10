МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Среди простых американцев реакция на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону "шокирующая", отметил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

По его словам, для большинства обычных жителей США "стали настоящим откровением" те "простые истины", которые россияне знали с самого начала проведения СВО, а цели и задачи спецоперации на Украине и пути урегулирования Путин объяснил очень доходчиво и понятно.

"Заметили, какая истерия началась в западных СМИ после того как Такер Карлсон анонсировал интервью? Медиаресурсы, которые годами очерняли образ Путина и вливали в уши аудитории прозападную либерально-демократическую ложь, вдруг поняли, что это ударит по их репутации правдивых СМИ. Испугался и Белый дом", — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни признался, что ему "жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ".

"Ну а Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением президента, которое прошло в привычной для Байдена маразматической манере. Тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать", — заключил он.