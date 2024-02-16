МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины — Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой продукции, иначе ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию, сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг предложил в 2024 году маркировать пиротехнику

Под его руководством состоялось совещание по распространению печатных СМИ в розничных сетях. Замминистра подчеркнул, что для того, чтобы россияне имели свободный доступ к отечественным газетам и журналам, торговле нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки периодические печатные издания.

"Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", — заявил Евтухов, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Он отметил, что часть торговых сетей уже работают с печатной периодикой, однако объемы и представленность печатной продукции можно и нужно наращивать. При этом замминистра призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ и в течение месяца наладить контакты и проработать вопрос реализации в супермаркетах газет и журналов. В противном случае Минпромторг будет вынужден ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках.

Данный вопрос ранее поднимали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В частности, Гусев заявлял, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали. По его словам, "сегодня печатная пресса для торговых точек – это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен".

Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.