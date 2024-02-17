МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении помощи от США, доказывают, что власти в Киеве воюют только за деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Украинский флаг, Киев

Украина может ввести торговые ограничения на польские товары, пишет СМИ

Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что США "перестанут быть стратегическим партнером Киева", в случае если не выделят очередной пакет помощи. Захарова добавила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не ради "сохранения жизней", как об этом в Мюнхене заявил Зеленский, а потому что может воевать только за деньги, остальное для нынешних властей Украины не имеет значения.

"Ну вот и доказательство! Американский и европейские народы должны оплатить кровавую дурь Зеленского и всей этой банды", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что Киев рассчитывает на положительное решение Конгресса, добавив, что Украина не рассматривает альтернативы помощи от США, и в случае ее прекращения Соединенные Штаты перестанут быть стратегическом партнером.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.