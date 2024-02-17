МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении помощи от США, доказывают, что власти в Киеве воюют только за деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Украина может ввести торговые ограничения на польские товары, пишет СМИ

Она обратила внимание на слова Зеленского о том, что США "перестанут быть стратегическим партнером Киева", в случае если не выделят очередной пакет помощи. Захарова добавила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не ради "сохранения жизней", как об этом в Мюнхене заявил Зеленский, а потому что может воевать только за деньги, остальное для нынешних властей Украины не имеет значения.

"Ну вот и доказательство! Американский и европейские народы должны оплатить кровавую дурь Зеленского и всей этой банды", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что Киев рассчитывает на положительное решение Конгресса, добавив, что Украина не рассматривает альтернативы помощи от США, и в случае ее прекращения Соединенные Штаты перестанут быть стратегическом партнером.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.