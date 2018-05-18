МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. РФ по итогам января-апреля 2018 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2%, свидетельствуют данные Росстата.

В апреле 2018 года относительно апреля 2017 года производство золота выросло на 14,1%. При этом относительно предыдущего месяца — марта 2018 года — наблюдалось снижение на 8,3%.

Росстат не приводит абсолютных показателей добычи и производства драгоценных металлов и камней.

При этом, Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2018 года выросли на 0,5% (+9,3 тонны) и на 1 апреля составляли 60,8 миллиона унций (1891,1 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

В январе-феврале ЦБ закупил 43,58 тонны золота, таким образом с начала 2018 года в золотовалютные резервы закуплено 52,88 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за март снизилась незначительно — на 0,12%, до 80,482 миллиарда долларов на 1 апреля 2018 года с 80,582 миллиарда долларов на 1 марта. Доля золота в международных резервах также немного сократилась — до 17,57% с 17,76%.

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны. За прошлый год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).