МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов выступило с предложением о взимании акциз с вейпов, электронных сигарет м устройств для нагревания табака с 2020 года, сообщает "Коммерсант".

Предполагается, что ставка составит 50 рублей за одно устройство. При этом данная сумма будет увеличиваться на 2 рубля ежегодично. Соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ.

В конце весны правительственной комиссией был одобрен законопроект, делающий подакцизными электронные сигареты и вейпы. Однако тогда системы нагревания табака не упоминались.

При этом жидкость для электронных курительных устройств облагается акцизом с 2017 года. В текущем году он составил 12 рублей за 1 л. Поправки Минфина подразумевают повышение налога в том числе и для жидкостей.