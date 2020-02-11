МОСКВА, 11 фев ПРАЙМ. Российский кабинет министров возобновил дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей. Об этом со ссылкой на федеральных чиновников пишет во вторник газета "Ведомости".

Как стало известно изданию, в кабмине рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с нынешних 30% до 23-25%. При этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.

Налоговая нагрузка на труд для работодателей остается высокой, а предлагаемая реформа может привести к обелению рынка труда в стране. Также предложение может способствовать росту доходов граждан и экономики, а также к повышению ее конкурентоспособности.

Отмечается, что при ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики. Об этом свидетельствуют расчеты Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ).

Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на спрос внутри страны и с высокой долей расходов на оплату труда, говорит заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 триллиона рублей. Как пишет издание, точная сумма зависит от итоговой ставки.

При снижении ставки на 1 процентный пункт недополученные доходы казны должны составить порядка 250 миллиардов рублей. Столько же выиграет экономика, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Издание пишет, что пока остается неясным, как будут компенсироваться потери фондов.

В 2017 году правительство РФ вело обсуждение повышения НДС, а также введение налога с продаж. Сейчас такие варианты не не рассматривается, сообщили газете два федеральных чиновника.

По мнению одного из собеседников, частично дыру в бюджете может закрыть сокращение налоговых льгот для нефтяников.