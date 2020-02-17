МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин России не обсуждает идею снижения страховых взносов во внебюджетные фонды и не проводит каких-либо таких расчетов, министерство также не обсуждает и увеличение налогов, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР) и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

"Мы (Минфин — ред.) не обсуждаем сейчас снижение страховых взносов — также как и не обсуждаем какое-либо увеличение налоговой нагрузки, о которой писалось. Никаких законопроектов на этот счет Минфин не разрабатывает, никакие расчеты не проводит", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли правительство решило вернуться к идее снижения страховых взносов.

"Я считаю, что она очень дорогая. Вот мое отношение к этому. У нас в плане роста налогообложения нет ресурсов", — добавил он, отвечая на вопрос, как относится к идее снижения страховых взносов.

Ранее, 11 февраля, газета "Ведомости" сообщила, что правительство РФ возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей. Так, издание отмечало, что рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как писала газета, снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 триллиона рублей в зависимости от ставки. Каким образом будут компенсироваться потери фондов, пока неизвестно. В 2017 году правительство обсуждало повышение НДС, а также введение налога с продаж, но сейчас такой вариант не рассматривается, сказали изданию два федеральных чиновника. По мнению одного из собеседников газеты, частично дыру может закрыть сокращение налоговых льгот для нефтяников.

В тот же день, 11 февраля, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Минфин в январе разработал предложения по росту НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. Наиболее серьезно инициатива может затронуть угольную отрасль, отмечало издание. Мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 миллиардов рублей в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года, писала газета.